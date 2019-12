“Con l’approvazione del nuovo regolamento per i dehors – ha affermato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – da parte del consiglio comunale, si chiude un lungo periodo di incertezze tecniche, durato oltre vent’anni, che aveva impedito lo sviluppo e l’ampliamento dell’attività per circa 250 operatori commerciali, nel settore dei bar e della ristorazione, presenti sul territorio comunale. Il lavoro svolto dal presidente della commissione urbanistica e dagli altri componenti, il supporto dell’ufficio tecnico, i numerosi professionisti privati che, a titolo gratuito, hanno affiancato l’amministrazione nella ricerca delle migliori soluzioni, hanno prodotto un grande risultato di squadra, sia in termini di valorizzazione dell’imprenditoria locale, sia in ordine alla tutela del decoro e dell’architettura dei manufatti. Peraltro, l’utilizzo di materiali come l’acciaio e il vetro, unitamente alle colorazioni uniformi, permetteranno una integrazione omogenea di queste volumetrie amovibili dando, anche ai privati, la certezza degli schemi architettonici a cui attenersi. Nel corso dei prossimi dodici e diciotto mesi sarà, dunque, possibile adeguarsi per ottenere dagli uffici comunali il relativo via libera alle regolarizzazioni, in modo tale da consentire, fin dalla prossima primavera, la realizzazione di nuovi spazi arredati, per il commercio e per la socializzazione, nelle varie zone della città”.