Ferro battuto, Antonio Martufi esporta l’arte di Veroli nel mondo. Storico scultore del ferro, ancora oggi tra i più noti nel panorama artistico. L’emergenza sanitaria non ha fermato il maestro verolano che riceve richieste da tutta Italia e dall’estero. Nel suo laboratorio realizza opere in ferro battuto, alcune spedite addirittura in diverse parti del mondo.

I motivi classici si fondono e dialogano con le geometrie moderne dando vita ad un insieme unico che parla di passato e futuro. Sebbene la Città di Veroli abbia già da alcuni anni cancellato il ferro battuto dalle sue principali peculiarità, la scuola di Martufi conserva intatta la tradizione. Per informazioni contattare il numero 3297939233.

Redazione Veroli