Famiglie in difficoltà a Frosinone. Il consigliere comunale Danilo Magliocchetti scrive al prefetto Portelli.

Danilo Magliocchetti

“Eccellenza Illustrissima, mi rivolgo ad Ella, nella Sua veste di massima Autorità di Governo sul territorio e consapevole della Sua, ampiamente già dimostrata, grande attenzione e sensibilità per tutte le dinamiche di natura sociale. Il dramma provocato in Italia dal Covid-19, fortunatamente, in provincia di Frosinone sta avendo un impatto, dal punto di vista della criticità sanitaria, più mitigato, grazie alla professionalità e competenza del nostro personale medico ed infermieristico. Quella che invece rischia di essere veramente devastante, per tutto il territorio provinciale, molto più di quello sanitario, è la crisi economica e sociale. Tante famiglie, infatti, e tante micro e piccole imprese, a causa del blocco delle attività per l’emergenza Covid-19, pur non guadagnando nulla in questo periodo, sono e saranno, comunque, costrette a pagare tasse, mutui, utenze, oltre ovviamente alle spese per i generi alimentari e farmaci. Ben vangano le iniziative del Governo e della Regione Lazio per sostenere Famiglie e Imprese, ma le risorse sul tavolo sono oggettivamente poche e rischiano di lasciare senza tutele troppe persone. In preda alla disperazione si rischia, infatti, spinti dalla necessità di mandare comunque avanti la propria famiglia e la propria impresa, di intraprendere pericolosi percorsi di offerta, da parte di individui senza scrupoli, di denaro facile. Mi riferisco al fenomeno dell’usura. E’ proprio in questo momento e ancor più per le settimane e mesi a venire, quando tutti proveranno a far ripartire le proprie attività, pur con scarsità di mezzi finanziari, non avendo sufficienti linee di credito normali, che le Istituzioni devono mantenere ulteriormente alta l’attenzione, verso tutti i fenomeni di usura, anche solo potenziale. Bisogna impedire con ogni mezzo, che questa pandemia, aggravi ulteriormente la condizione delle persone, costringendole a rivolgersi agli usurai per vivere. Per questo, nel ringraziare sia Ella, che tutte le Forze dell’Ordine per lo straordinario lavoro, di vicinanza e aiuto ai Cittadini, Le chiedo di intensificare ulteriormente le attività di prevenzione e repressione del fenomeno dell’usura sul territorio. Nel ringraziarLa per l’attenzione, invio distinti saluti. Danilo Magliocchetti”.

