I Carabinieri di Veroli durante un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, controllavano una 23enne moldava, già censita per reati inerenti gli stupefacenti ed armi, la quale a seguito di accurati controlli risultava responsabile di “reingresso illegale nel territorio nazionale a seguito di espulsione”. La donna, nonostante espulsa dal territorio italiano in data 10.04.2019 tramite la frontiera di Fiumicino, veniva rintracciata nuovamente nel centro storico di Veroli, ove durante il controllo forniva ai militari operanti “false generalità sulla propria identità personale”. La 23enne veniva tratta in arresto ed al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, trattenuta presso le camere di sicurezza di quel Comando in attesa del rito per direttissima, previsto per la mattinata odierna.

Redazione Veroli