Se ne andava in giro portandosi dietro una… tartaruga, a cui voleva far fare una passeggiata. Questa la spiegazione che una donna di 60 anni ha dato ai carabinieri della Stazione Roma Cinecittà che ieri mattina coadiuvati da quelli della Compagnia di Intervento Operativo l’hanno notata in piazza dei Gerani mentre erano impegnati nel corso di specifici controlli del territorio finalizzati al rispetto delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria.

Alla richiesta della certificazione per il fatto che fosse fuori casa, la 60enne ha fornito la singolare giustificazione, riferendo appunto che era uscita dall’abitazione per portare a fare una passeggiata alla propria tartaruga, regolarmente posseduta. Per la donna è scattata la sanzione amministrativa per l’inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19. agi.it