Francesca Cerquozzi

Una casa da favola durante l’emergenza coronavirus. Iniziativa comunale curata dalla delegata alla cultura, Francesca Cerquozzi, in collaborazione con il Teatro di Veroli. “Tutti i bambini possono scrivere e una favola ambientata in una casa arricchendola con disegni – ha affermato Cerquozzi – Inviare il materiale a scuolateatro.veroli@gmail.com Al termine dell’emergenza verranno lette dagli allievi del laboratorio teatrale Città di Veroli e tutti i racconti verranno raccolti in un eBook. Aspettiamo i vostri lavori”.

Redazione Veroli