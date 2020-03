Emergenza Veroli, Conad City consegna a domicilio.

“Vogliamo aiutare le famiglie del territorio di Veroli per questo abbiamo deciso di attivare il servizio ‘Spesa a casa tua’- ha affermato Matteo Viti, titolare dello store – Scrivere la lista della spesa in stampatello, articoli con tutti i dettagli, peso, marca e quantità. Nome, cognome, indirizzo e numero telefonico. Fare una fotografia alla lista e inviarla tramite WhatsApp al numero 338 4756968 o al numero 335 6842681 oppure contattare telefonicamente il numero 0775 230568. Minimo spesa 40 euro, pagamento in contanti”.

Il supermercato della famiglia Viti, da anni impegnata nel settore della distribuzione organizzata con il marchio CONAD, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19. Domenica dalle 9 alle 12,30.

Tutto il personale è stato dotato di mascherine, guanti monouso e gel disinfettante. I servizi di pulizia sono stati potenziati. Strisce segnaletiche sono state collocate per aiutare a rispettare la distanza di sicurezza presso i reparti assistiti.



Qualità e risparmio assicurati. Gastonomia, ortofrutta, macelleria, panetteria, prodotti tipici regionali e tanto altro.

Redazione Digital