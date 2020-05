Il mio libro durante l’emergenza coronavirus. Iniziativa a Falvaterra (FR).

“Tra le attività che questa amministrazione aveva già intenzione di intraprendere, tra le proposte che si stavano vagliando tra i consiglieri è emersa la possibilità di un innovativo ed educativo intervento a favore dei più piccoli – ha affermato Elisa Ceccarelli, responsabile servizi sociali – L’idea di base era coinvolgere le famiglie attraverso il lavoro dei piccoli, ma allo stesso tempo sensibilizzare e superare l’attuale momento. Il binomio era istruzione e divertimento. Da qui si è giunti all’individuazione di un progetto che racchiudeva tutte le nostre richieste a cui stava lavorando un’associazione del territorio Regionale. Il passo è stato breve e proficuo, l’amministrazione comunale di Falvaterra, quindi ha aderito all’iniziativa dell’Associazione Progetto Futuro, e si fa promotrice di “Un libro per i più piccoli per combattere la paura del Covid-19”. Un libro-gioco da compilare e colorare rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, per aiutarli a superare questo momento per loro ancora più difficile che per gli adulti”.

“L’iniziativa dell’Associazione Progetto Futuro, rappresenta una bellissima occasione di fuga per i bambini, un modo per spiegare loro che non sono “rinchiusi in casa” ma “al sicuro in casa”, come è scritto anche nel libro. Tutti i genitori che vogliono aderire al progetto sono invitati a contattare gli uffici comunali e a chiederne copia, copia che verrà consegnata gratuitamente e direttamente presso le abitazioni dei richiedenti, dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile”.

“Sarà un’occasione gradita festeggiare l’uscita dalla pandemia con tutti i bambini che parteciperanno al progetto: tutti coloro i quali consegneranno al Comune il libro completato, riceveranno in dono un Premio dal Sindaco in una giornata di festa a cui parteciperà anche l’Associazione Progetto Futuro; il libro sarà conservato a futura memoria di questi giorni difficili ma che i bambini avranno reso più leggeri attraverso i loro colori, le loro frasi e i loro momenti di gioco. Il sindaco, Francesco Piccirilli soddisfatto e l’amministrazione tutta ringraziano l’Associazione Progetto Futuro, il presidente, e tutti i membri per il coinvolgimento in un progetto così significativo e di sicuro aiuto per tutte le famiglie di Falvaterra che parteciperanno”.

Il sindaco ha aggiunto che questo è un’idea nuova, che Falvaterra riesce anche attraverso piccole cose a distinguersi in iniziative che poco dopo si dimostrano da esempio. “Vogliamo essere precursori in attività di valorizzazione e promozione del territorio, siamo più piccoli solo per dimensione, ma non per i contenuti, è questo il nuovo slogan che questa amministrazione vuole comunicare all’esterno”.

