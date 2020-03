Trenta tra medici e infermieri albanesi sono arrivati in Italia per aiutare la nostra popolazione nella lotta al coronavirus. Atterrati all’aeroporto di Verona, dove sono stati accolti dalle autorità, sono stati quindi trasferiti nel Bresciano, dove lavoreranno nel corso delle prossime settimane. Nei giorni in cui nemmeno l’emergenza coronavirus sembra riuscire a unire i Paesi dell’Unione Europea, quello dell’Albania è un gesto, un aiuto pratico, davvero importante. Lo stesso premier Giuseppe Conte ha ringraziato il suo omologo albanese con un post su Facebook dopo che il primo cittadino albanese aveva dichiarato: “Paesi ricchissimi hanno voltato le spalle agli altri – ha detto Edi Rama -. Noi non siamo ricchi ma neanche privi di memoria e non dimentichiamo l’Italia che ci ha aiutato quando ne avevamo bisogno”.

“Trenta nostri medici e infermieri partono per l’Italia, non sono molti e non risolveranno la battaglia tra il nemico invisibile e i camici bianchi che stanno lottano dall’altra parte del mare. Ma l’Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva”, ha aggiunto Rama nel breve saluto cui era presente anche l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci. tgcom24.mediaset.it