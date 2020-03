“Invitiamo tutti gli italiani a esporre un tricolore dalle loro finestre, terrazzi o balconi: è un momento difficile, nel quale farci forza l’uno con l’altro e riscoprire fortemente il senso di comunità – hanno affermato Daniele Colasanti e Ivan Colasanti, rappresentanti di Riva Destra – Stavolta mettiamolo un tricolore, non perché abbiamo vinto un mondiale di calcio, anzi oggi non c’e’ nulla da festeggiare, ma perché siamo fieri di essere italiani. Per questo siamo con Giorgia Meloni, che sta dimostrando fermezza, responsabilità e coraggio: è il momento dell’orgoglio nazionale. Rilanciano il messaggio per stimolare le coscienze a sentirsi comunità, sotto la bandiera comune che è il nostro meraviglioso tricolore. Stiamo esponendo le nostre bandiere e pubblicando foto sui social network: dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, #coraggioitalia, #coniltricoloreallafinestra, #lamiabandierasventolafiera”.

Redazione Digital