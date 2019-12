di Lucio Marziale*

Per tanti anni, per lo meno dal 1985, ci siamo confrontati e molto spesso scontrati a livello politico e soprattutto sulla Amministrazione Comunale di Isola del Liri. Un osso duro, un irriducibile, una personalità politica spesso scontrosa e difficile, questo è stato Memmo Vitale per tutta la sua vita politica. Pochi giorni fa ci siamo fatti una chiacchierata “ad ampio giro”, al tavolo della Lega dove raccoglieva firme contro il MES, parlando di politica e di pandoro, come solo due “vecchi nemici” sanno fare. Mancherà non solo alla sua famiglia ma anche a tutta la città di Isola del Liri, cui comunque ha dedicato tutta la sua vita.

*Assessore comunale Isola del Liri