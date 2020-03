“La drammatica notizia della scomparsa di un professionista, di un uomo di grande empatia e umanità, doti che tutti riconoscono a Marco Tricarico, ha colpito e rattristato non soltanto il sottoscritto ma tutta la comunità di Ferentino, dove era stimato e conosciuto per la sua attività. In un momento difficile per tutto il nostro Paese, voglio esprimere alla sua famiglia la mia sincera vicinanza e il cordoglio della città che rappresento”. Queste le parole del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, per la morte di Marco Tricarico, titolare dell’Ottica Marco di Ferentino.