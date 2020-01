E’ venuto a mancare Lorenzo Quattrociocchi. Ragazzo studioso, sin da piccolo, sognava di affermarsi nel settore della ristorazione. Ricordato da tutti in città, soprattutto laddove è cresciuto tra Santa Francesca e Fontana Fratta. I funerali si terranno il prossimo 8 gennaio alle 10,30 nell’Abbazia di Casamari in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.