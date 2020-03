“Siamo addolorati per la perdita di un professionista dedito al lavoro e con una straordinaria carica di umanità – ha affermato il presidente del Consorzio Asi, Francesco De Angelis – La morte di Giulio Silenzi, che per tantissimi anni ha ricoperto il ruolo di Revisore dei conti e membro del Collegio Sindacale del Consorzio Industriale Frosinone, ha gettato nel lutto tutti. La cosa che sicuramente posso dire è che non è facile trovare le parole giuste per esprimere ciò che ognuno di noi sente in questo momento, ma una cosa è certa, caro Giulio, ci mancherai e ci mancheranno la tua voce, il rumore della tua camminata e la tua ilarità. Resta il bellissimo ricordo di una persona pratica, propositiva e sempre disponibile. Un caro abbraccio ai famigliari e agli amici”.