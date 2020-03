E’ venuto a mancare Franco Del Nero. Conosciuto da molti a Veroli e non solo. Appassionato di sport, membro storico della Confraternita della Morte Carità ed Orazione e Pia Unione dell’Addolorata. Ricordato con affetto da tutti. La cerimonia del commiato e la benedizione della salma si terranno il prossimo 16 marzo alle 11,30 nel cimitero di Veroli. In ottemperanza al decreto governativo la presenza alla tumulazione è riservata ai parenti più stretti. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.