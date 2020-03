“Desidero esprimere il nostro dolore e la nostra vicinanza per la scomparsa del caro Emanuele alla famiglia Di Gennaro – ha affermato il presidente del Consorzio Industriale Asi, Francesco De Angelis – Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale di Frosinone e Presidente della Federlazio, è stato un considerevole punto di riferimento ed un importante rappresentante del tessuto economico e produttivo della nostra provincia. È difficile, in momenti così particolari della vita, trovare prole che non siamo di rito. Quello che posso dire è che avvertiremo la sua mancanza, ma sarà sempre vivo il ricordo di una persona seria, operosa e stimata da tutti”.