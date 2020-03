“Ci ha lasciato Egidio Capogna, figlio, marito, padre e nonno di una splendida famiglia – ha affermato l’ex consigliere provinciale Orlando Cervoni – Il lavoro ha saputo unire una passione politica continua, senza tentennamenti. E’ stato segretario della sezione del Partito comunista italiano a Boville Ernica e poi vicesindaco, apprezzato da tutti per il suo equilibrio e la sua competenza. Lascia un vuoto veramente incolmabile e troppo repentinamente. Amico, nel senso pieno della parola e compagno.

Perchè è stato un compagno vero, che ha saputo dividere con altri il pane, che è stato il pane buono e sostanzioso delle idee e dei propositi umani. Egidio, chi ti ha conosciuto, ti onorerà con il suo pianto. Una promessa: per onorarti sempre avremo a mente i tuoi insegnamenti e cercheremo di realizzarli. Un abbraccio alla madre, alla moglie Antonietta, ai figlioli Dino e Giovanni, ai nipoti, al fratello e ai parenti tutti”. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.