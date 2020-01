E’ venuto a mancare Alfonso De Sio, padre di Giuliana De Sio, aveva 91 anni. Avvocato campano, per molti anni ai vertici dell’Inps. L’attrice ha salutato suo padre pubblicando una foto sui social e scrivendo “Ciao papà”.

L’attrice non è nuova in Ciociaria, più volte ospite della Provincia per l’amicizia che la lega al vicepresidente Luigi Vacana. E proprio da Vacana e dalla Provincia giungono i primi messaggi di cordoglio.