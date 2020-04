E’ venuta a mancare Elsa Diamanti. Difficile non averla conosciuta, aveva un sorriso per tutti, adulti e bambini. Una vita di bontà la sua, mai un gesto contro qualcuno. Sempre a sostegno del prossimo professando ogni giorno la sua fede fervente. Iscritta alla Confraternita, era particolarmente devota all’Addolorata che proprio oggi ha voluto abbracciarla in Paradiso. La benedizione della cara salma si terrà il prossimo 10 aprile alle 15 presso il cimitero di Veroli alla sola presenza dei parenti più stretti. La santa messa esequiale sarà celebrata a conclusione dell’emergenza sanitaria. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.