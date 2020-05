E’ venuta a mancare Drita Budaj in Scardella. Conosciuta da molti a Veroli e non solo, ricordata con affetto da tutti. La benedizione della cara salma si terrà il prossimo 5 maggio alle 14 presso il cimitero di Veroli alla sola presenza dei parenti più stretti. La santa messa esequiale sarà celebrata a conclusione dell’emergenza sanitaria. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.