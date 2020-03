E’ morto Piero Schlesinger. Il giurista, che avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 19 maggio, era stato ricoverato a Milano per cause diverse da quelle che ne hanno provocato poi la scomparsa.

Nato a Napoli, milanese d’adozione, Schlesinger è stato il più longevo presidente della Popolare di Milano, che aveva guidato per 23 anni dal 1971 fino al 1993, facendo dell’istituto di Piazza Meda un punto di riferimento centrale nell’economia lombarda.

I suoi collaboratori lo ricordano come la figura di vertice che era riuscita a portare la “pace sociale” alla Popolare meneghina, riuscendo a contemperare le due anime dell’azionariato dell’istituto, i soci-dipendenti e gli altri soci.

Nonostante la lunga militanza come banchiere, Schlesinger non aveva rinunciato all’attività didattica, né a esercitare la professione di avvocato. Laureatosi in giurisprudenza a Torino, aveva iniziato l’attività accademica nel ’56, prima a Urbino, poi per oltre 30 anni all’Università Cattolica di Milano come docente di diritto privato.

Fine civilista, sul suo Manuale di diritto privato – scritto insieme a Andrea Torrente – si sono formate generazioni di studenti. Tra i suoi allievi prediletti Giuseppe Lombardi e Franco Anelli. ilsole24ore.com