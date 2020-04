È morto Giulietto Chiesa, ex dirigente del Pci, ex europarlamentare e giornalista. Nato ad Acqui Terme, avrebbe compiuto 80 anni prossimo settembre. Per tanti anni sera stato corrispondente da Mosca per l’Unità e la Stampa, oltre che per il Tg5, Tg1 e Tg3, raccontando la fine dell’Unione Sovietica. Una tematica ripresa in diversi saggi, analizzando il passaggio dall’Urss comunista alla Russia moderna, con la leadership di Putin. Chiesa era stato anche dirigente nazionale della Federazione giovanile comunista, ricoprendo negli anni ’70 ruoli dirigenti nel partito comunista genovese dove era diventato capogruppo del partito in Consiglio provinciale. corriere.it