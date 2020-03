Era un Maestro per tutti coloro che fanno il suo stesso mestiere. Gianni Mura, scomparso oggi a 74 anni, aveva raccolto il testimone di sommo narratore di sport da un altro che, come lui aveva scritto pagine indelebili e aveva il suo stesso nome: Gianni Brera. Con il quale Mura condivideva anche la passione per la buona tavola, e per il vino inteso innanzitutto come cultura da studiare, e poi spiegare. Non a caso, firmava anche rubriche enogastronomiche. ansa.it