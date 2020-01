Ieri sera i Carabinieri di Boville Ernica hanno deferito in stato di libertà per “guida sotto l’influenza di stupefacenti” un 28enne del posto, già censito per reati inerenti gli stupefacenti, quelli contro la persona e il patrimonio, nonché sottoposto ad avviso orale. Il giovane, fermato alla guida dell’autovettura del proprio padre in evidente stato di alterazione psicofisica ed accompagnato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Alatri, è risultato positivo agli accertamenti tossicologici, con contestuale ritiro del documento di guida.

Redazione Boville Ernica