Proseguono senza interruzione i servizi preventivi programmati e disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Alatri, nel territorio di competenza, tesi sia a contrastare la commissione dei reati in genere che al fine di garantire sempre più maggiori standard di sicurezza ai cittadini, soprattutto in questo periodo di festività natalizie. Difatti, tale attività preventiva ha permesso nella giornata di ieri, in Boville Ernica, al personale del locale Comando Stazione Carabinieri di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, un 29enne residente in Colfelice (già gravato da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti) poiché resosi responsabile del reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” oltre che responsabile della violazione amministrativa di “detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico”.

Redazione Boville Ernica