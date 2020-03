Continuano incessanti i servizi preventivi disposti e programmati dal Comando Compagnia Carabinieri di Frosinone nel territorio di competenza e tesi a contrastare sia la commissione dei reati in genere (con particolare attenzione alle violazioni in materia di sostanze stupefacenti) che per garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini.

Tale attività, difatti, svolta nella giornata di ieri, permetteva in Ceccano al personale del locale Comando Stazione Carabinieri di deferire in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria un 24enne, residente nella “cittadina fabraterna” (e già gravato da analoghe vicende penali) poiché resosi responsabile del reato di “detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti”.

Il giovane, destinatario della misura degli arresti domiciliari per violazioni commesse in materia di detenzione di sostanze stupefacenti (tratto in arresto in data 31.12.2019), veniva sottoposto ad un controllo da parte dei militari operanti al fine di accertare la sua presenza presso il domicilio dichiarato per l’esecuzione della misura di cui sopra ma, poiché nel corso della verifica il giovane evidenziava un non giustificato nervosismo, gli operanti decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare a seguito della quale rinvenivano due involucri contenente rispettivamente 98 grammi di “marijuana” e 8 grammi di “hashish”.

La sostanza stupefacente rinvenuta veniva sequestrata mentre, il giovane, veniva deferito in stato di libertà per essersi reso responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

