Fabrizio Cretaro

“Ho presentato una mozione sulla richiesta di acquisto e utilizzo da parte dell’amministrazione dello strumento delle fototrappole da disporre sul nostro territorio per contrastare soprattutto i reati di discarica abusiva ed incendio doloso – ha affermato il consigliere comunale Fabrizio Cretaro – L’utilizzo di tale strumento è diventato oramai indispensabile per tutelare quei punti caldi del nostro comune, come ad esempio il Pianoro di Prato di Campoli, che sono sempre più presi di mira da cittadini, spesso neanche residenti a Veroli, che con comportamenti poco virtuosi e criminali ne approfittano per farne la propria discarica abusiva, come anche riportato soltanto alcuni giorni fa dai quotidiani locali. Preciso che tale proposta fu da noi avanzata al comune come liberi cittadini già diversi anni fa e poi riproposta di nuovo anche in campagna elettorale in occasione delle ultime amministrative, le ultime vicende quindi non fanno altro che darci ulteriore ragione, è evidente infatti la necessità da parte dell’amministrazione Cretaro di dover reagire di fronte a questi reiterati crimini ambientali e dare un segnale forte alla cittadinanza tutta con misure efficaci e rapidamente applicabili come questa. Faccio anche notare che una soluzione di questo tipo viene tutt’ora già utilizzata con comprovata efficacia ed ottimi risultati da altri comuni a noi limitrofi e città neanche troppo distanti come ad esempio Roma, e sottolineo infine che tali benefici si possono ottenere con dei costi per le casse comunali relativamente esigui soprattutto se paragonati a quelli necessari altrimenti per la bonifica delle aree inquinate”.

Redazione Digital