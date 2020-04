“Approvato il nuovo Piano Annuale 2020 degli interventi in materia di Servizi e Valorizzazione culturale. Un Piano per la realizzazione di un progetto strategico in grado di rispondere alle nuove esigenze post Covid – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Salvaguardare la cultura e tutto il patrimonio artistico culturale italiano è l’obiettivo di Abino Ruberti, Capo Gabinetto di Nicola Zingaretti, che ha lavorato a lungo per la messa a punto di tutta una serie di misure e investimenti a sostegno dei luoghi della Cultura del Lazio. I primi 8 milioni saranno stanziati già a partire dalla prossima settimana. Di questi, oltre 5 milioni saranno destinati a rimodulare e a riqualificare gli spazi di tutto il sistema culturale, al fine di renderli più fruibili e con particolare riguardo alle nuove tecnologie digitali, rendendoli così accessibili anche a distanza. Gli altri 3 milioni saranno invece investiti a supporto degli istituti culturali, dei musei, delle biblioteche e degli archivi regionali per la messa a punto di progetti di promozione e per l’adozione di tutti i dispositivi necessari per rispettare le misure di distanziamento sociale. Un risultato straordinario che ancora una volta sottolinea l’impegno di tutta la Regione Lazio ad investire sulla cultura, un patrimonio inestimabile che potrà fare da traino nella ripresa di tutto il nostro Paese”.

Redazione Digital