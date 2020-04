Cala il prezzo del carburante. Gasolio a 1,09 euro, benzina a 1,19 euro. Il crollo del petrolio, causato all’inizio di marzo dalla guerra dei prezzi fra l’Arabia Saudita e la Russia poi dall’emergenza coronavirus che tuttora incide sui mercati finanziari, non accadeva dal 2008. Rispetto ad altri altri paesi però il prezzo in Italia resta alto infatti l’importo è legato per il 40% al costo industriale e commerciale del carburante e per il 60% alla componente fiscale, accise e IVA.

Redazione Digital