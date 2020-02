“Il Crodino non deve lasciare Crodo”. E’ l’appello degli amministratori della valle Antigorio, una laterale dell’Ossola, per difendere l’aperitivo “biondo”, nato nel 1964, che porta il nome del piccolo comune di 1.401 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Nello stabilimento di Crodo, dove lavorano 80 dipendenti, la produzione del Crodino dovrebbe cessare a dicembre 2020 per essere trasferita altrove. Il sindaco di Crodo, Ermanno Savoia, ha deciso di chiamare a raccolta amministratori, politici, sindacalisti e lavoratori per un’assemblea che si terrà venerdì sera. Intanto, il paese, dà dimostrazione di voler “resistere” a tutti i costi. tgcom24.mediaset.it