Iniziata la fase 2, l’assessore al commercio Andrea Iaboni in prima linea. Agevolazioni in favore dei titolari degli esercizi pubblici.

Andrea Iaboni

“Le attività penalizzate dall’emergenza potranno beneficiare di una rimodulazione dei tributi locali – ha affermato Iaboni – Molte decisioni in ambito fiscale spettano al governo ma l’amministrazione comunale non dimenticherà i commercianti presenti sul territorio”. Previsto sostegno anche a coloro che dovranno occupare il suolo pubblico. “Fondamentale individuare spazi limitrofi ai locali, in questo modo gli esercenti potranno svolgere la loro attività in sicurezza; a coloro che utilizzeranno aree esterne sarà applicata riduzione della tassa sul suolo pubblico”.

Infine sul mercato l’assessore Iaboni considera importante la presenza dei banchi in piazza. “Anche martedì prossimo gli ambulanti saranno tra Sant’Agostino e piazza Mazzoli, terremo libera via Passeggiata San Giuseppe e i residenti potranno usufruire di un ulteriore servizio nel centro storico”.

Redazione Veroli