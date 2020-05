“Questa mattina, in qualità di presidente, ho convocato la commissione turismo, in cui l’assessore Pugliese ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni a fondo perduto per le imprese ricettive de Lazio, bar, ristoranti, albergatori – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Una risposta seppur ancora molto limitata, che servirà a combattere l’emergenza covid-19. In apertura avevo auspicato un lavoro sinergico tra maggioranza ed opposizione per fornire risposte adeguate agli operatori del settore e consentire al turismo del Lazio di ripartire. Sono soddisfatto perché in parte è stata accolta la mia proposta di ‘Restart Lazio’ che prevedeva 10.000 a fondo perduto per azienda al fine di ripartire”.

Redazione Digital