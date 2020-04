Tra i locali più gettonati della provincia di Frosinone, RistoPub On the Road sito a Isola del Liri è da anni riferimento nell’ambito della ristorazione. Il titolare Simone Taglienti chiede al governo di intervenire presto e di sostenere l’intero settore. “In questi due mesi ho lavorato poco più di una settimana, con una stima sulle perdite pari al 90%. La mia purtroppo è una struttura che ha alti costi di gestione, abbiamo undici dipendenti e tutti assunti”.

Simone Taglienti

Finora lo Stato ha versato 0 euro ai dipendenti in cassa integrazione. “Al personale non è arrivato nemmeno un centesimo e molti di loro hanno una famiglia da mantenere – ha aggiunto Taglienti – Se non si farà qualcosa, purtroppo sarò costretto a non riaprire. I costi di gestione sono alti e avere tavoli a due metri è impensabile. Dovrò tagliare e molta gente perderà il lavoro. Le bollette continuano ad arrivare. Se non ho lavorato, come faccio a pagare i contributi ai miei dipendenti? Solo tante promesse. Non ho nemmeno ricevuto i 600 euro per i possessori di partita Iva.

In questo difficile periodo però la nascita di una bellissima bambina. “Mia figlia Giorgia Maria è nata il 10 aprile all’ospedale di Sora, purtroppo ho dovuto attendere quattro giorni prima di abbracciarla – ha concluso Simone Taglienti – Riprendere l’attività è fondamentale soprattutto per lei e per il futuro di tutti i bambini”.



RistoPub On the Road

Via Po, 6

03036 Isola del Liri (FR)

Cell. 351 637 5422