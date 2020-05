Crisi in Ciociaria, la Camera di Commercio supporta le aziende. Importante iniziativa dell’ente frusinate e del presidente Marcello Pigliacelli. In maniera concreta la Camera di Commercio testimonia la vicinanza alle imprese e ai cittadini della provincia di Frosinone. Contributi economici a fondo perduto indirizzati alle attività presenti sul territorio e aiuti alimentari a favore delle famiglie in difficoltà.

Redazione Digital