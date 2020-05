Lorenzo Baglione

“I circoli di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Veroli, nel riportare a livello locale l’invito rivolto già dal circolo provinciale di Frosinone di Gioventù Nazionale a tutti i Sindaci della provincia, chiedono direttamente al sindaco del comune di Veroli, Simone Cretaro di recepire l’invito a ridurre sensibilmente i costi dell’occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali che somministrano cibi e bevande – ha affermato Lorenzo Baglione, esponente di FdI-Gioventù Nazionale – In virtù dello slittamento delle riaperture e in seguito alle prime indicazioni che indirizzano tali attività a ridurre sensibilmente il numero di posti all’interno e ad usare preferibilmente gli spazi aperti, crediamo che questa proposta possa essere un aiuto che contribuisca concretamente alla ripartenza delle suddette attività. Occorre dare un segnale forte a queste categorie e noi siamo a disposizione per individuare soluzioni che possano aiutare in questo senso”.

