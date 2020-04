I Carabinieri di Sora, coadiuvati da quelli della stazione forestale di Sora, unitamente a personale veterinario della locale ASL, dell’ufficio tecnico e della polizza municipale del comune di Sora (FR) hanno iniziato le verifiche di una stalla, in Sora (FR), Loc. Agnone, via Baiolardo, ubicata su di un terreno intestato persona pregiudicata del luogo con plurimi precedenti per stupefacenti, ricettazione, associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di corse, scommesse clandestine, maltrattamento e doping di cavalli). La struttura in lamiera era stata già oggetto di precedente verifica da parte degli organi del comune con emissione di ordinanza, mai attuata. All’interno sono stati trovati una quindicina di animali (bovini ed equini); sei cavalli rinvenuti, tra i quali verosimilmente i noti ”Palledoro” e ”Coccaina”, impiegati per la corsa abusiva del giorno di Pasqua. Il personale dell’ASL sta scaricando i vari certificati per appurare l’identità degli animali Al momento del controllo era presente un 30enne cittadino maliano, richiedente asilo, domiciliato presso la Coop.Soc. “Sole Cuore” di Sora (FR), che stava accudendo gli animali, espletando di fatto attività lavorativa in nero (sono stati presi contatti con l’ispettorato del lavoro al riguardo). Ulteriori accertamenti tuttora in corso.

Redazione Sora