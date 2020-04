I Carabinieri di Veroli hanno fermato un 26enne del posto (già gravato da vicende penali per oltraggio e resistenza a P.U, in materia di stupefacenti, guida in stato di ebbrezza alcolica) poiché, fermato e controllato non forniva plausibili giustificazioni che potessero comprovare che la lontananza dalla sua abitazione fosse correlata ad uno stato di urgenza e/o necessità. I Carabinieri però, insospettiti dal suo atteggiamento che si palesava alquanto nervoso, decidevano di sottoporlo a perquisizione personale, a seguito della quale, difatti, veniva trovato in possesso di 6 grammi circa di “hashish” sequestrati. Per tal motivo, oltre alla sanzione amministrativa per non aver rispettato il decreto in argomento, veniva segnalato anche alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Redazione Veroli