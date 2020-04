Rinomato per la sua miscela, per la varietà di prodotti di qualità, dal tè alla cioccolata e per il cappuccino della signora Annamaria, Caffè Duomo da anni è riferimento in piazza Plebiscito.

“Con le porte chiuse, la liquidità in esaurimento, l’affitto e le bollette che continuano ad arrivare, come per la maggior parte delle microimprese italiane, anche noi stiamo vivendo questo periodo di emergenza con molta preoccupazione – hanno affermato Sharon e Alessandro, titolari di Caffè Duomo – Per questo motivo, seguendo l’idea lanciata da AB InBev, vogliamo provare a chiedere ai nostri clienti e ai nostri amici un piccolo gesto, pagando oggi in anticipo un caffè, 1 euro oppure una birra, 2,50 euro da consumare domani, nel momento della riapertura. Grazie in anticipo a chi vorrà sostenere la nostra causa. Paypal: caffeduomoveroli@hotmail.it”.

Area C quotidiano sostiene anche questa iniziativa, ecco il link per versare un contributohttps://www.facebook.com/donate/672163643601330/1310656069143640/

Foto copertina scattata prima dell’emergenza sanitaria.



Redazione Digital