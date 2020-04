Colorate, sagomate, con i disegni animati. Mascherine pediatriche presso la Farmacia Papetti di Veroli. Hanno dimensioni più piccole rispetto alle mascherine degli adulti e delle proprietà specifiche indispensabili. Anti soffocamento, realizzate con materiale anallergico. Fino a 11 anni.

“Nostro impegno quotidiano diffondere corretta informazione ai cittadini sul Coronavirus 2019-nCoV – affermano dallo staff della Farmacia Papetti di Veroli (FR) – Indicazioni utili per conoscere la nuova malattia e adottare i più adeguati comportamenti igienico-sanitari volti a prevenire e contrastare la diffusione del virus, tra questi l’uso dei DPI sia per gli adulti sia per i bambini. Come sostiene Federfarma, la farmacia conferma il proprio ruolo di presidio del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo sempre del servizio dei cittadini”.

La Farmacia Papetti dispone anche delle mascherine per adulti. Vari modelli, FFP2, lavabili e riutilizzabili doppio strato, antigoccia e tnt. Inoltre per affrontare stili di vita più sedentari e alimentazione compulsiva con conseguenti squilibri del peso corporeo dovuti all’emergenza, vasta gamma di prodotti per le diverse esigenze. Per informazioni contattare il numero 0775 237081 oppure tramite WhatsApp 392 8998723.