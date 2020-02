Immagine di Veroli deserta prima e dopo il coronavirus. Molti in queste ore stanno diffondendo lo scatto che raffigura il centro storico del paese completamente deserto. Facile affondare il dito nella piaga, le condizioni in cui versa da tempo la Città sono evidenti ma in piena emergenza nazionale meglio non sparare sulla croce rossa. Sarebbe opportuno invece osservare le dieci regole stabilite dal Ministero della Salute

Lavarsi spesso le mani.

Evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, se non prescritti dal medico

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.

Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

Gli animali da compagnia non diffondono Coronavirus COVID-19.

Evitare contatti ravvicinati.

I cittadini con tosse e febbre possono contattare il numero 1500 oppure il numero 112. Evitare accessi al pronto soccorso.

Redazione Digital