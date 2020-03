“Il Sulpicio di Veroli si conferma all’avanguardia – ha affermato Piergiorgio Fascina – Lezioni a distanza rivolte a tutti gli studenti. Gli insegnanti, supportati dal dirigente scolastico Cuccurullo, non si sono fatti cogliere impreparati e hanno subito avviato percorsi didattici in remoto; lettere, matematica, fisica, biologia e a queste materie se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni. Azioni concrete che rasserenano gli alunni, soprattutto coloro che dovranno sostenere l’esame di stato, come pure le loro famiglie. Dall’ISS Sulpicio la risposta migliore per fronteggiare questa emergenza nazionale. Un plauso a tutto l’Istituto che in linea con le disposizioni del Governo, della Regione che ha lanciato il progetto ‘Classe virtuale’ e dell’Azienda sanitaria sta garantendo formazione agli studenti”.

Piergiorgio Fascina

“Sempre a Veroli bisogna altresì rimarcare – ha aggiunto Fascina – la decisione avveduta dell’Associazione della Sagra della crespella di rinviare la 56esima edizione; agli organizzatori tutto il nostro sostegno per quanto svolgono sul territorio, valorizzando con la tradizionale Sagra i costumi e le usanze della nostra Città”.

Redazione Veroli