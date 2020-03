Piergiorgio Fascina

“Farmaci e spesa a domicilio per i cittadini over 65, per gli anziani e per chi è in quarantena – ha affermato Piergiorgio Fascina – Tutto il Paese sta affrontando con senso di responsabilità questa emergenza sanitaria. Poche ma precise regole da rispettare al fine di arginare la diffusione del virus; limitando gli spostamenti e seguendo pedissequamente le disposizioni governative ce la faremo. Dobbiamo altresì sostenere in queste ore le fasce della popolazione a rischio, gli anziani e coloro che sono in quarantena. Allora, in collaborazione con le associazioni e le cooperative presenti su tutto il territorio comunale, creando una centrale operativa e un numero telefonico dedicato è opportuno istituire nel breve tempo un efficiente servizio a beneficio della comunità – ha concluso Fascina – Un aiuto concreto alle persone che soprattutto in questo delicato momento sono in evidente difficoltà”.



