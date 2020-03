Don Angelo Oddi

“Carissimi in questo momento particolare in cui persino le sante messe con il popolo sono sospese, io con il parroco don Andrea abbiamo pensato, oltre a ricordare a ciascuno di voi nella Santa Messa che celebreremo in modo privato, di far suonare le campane delle nostre chiese ogni sera alle 21 perché in quel momento benediremo le nostre comunità – ha affermato Don Angelo Oddi, rettore della Basilica di Santa Maria Salome – Il suono della campana è stata sempre definita la voce di Dio amiamo pensare che il suono che scende sulle nostre case è una benedizione del Signore. Vi invitiamo a girarvi idealmente verso il tabernacolo più vicino e segnarvi con il segno della Croce e innalzare a Dio Trinità e alla Vergine Santissima una preghiera. Dio ci benedica”.

