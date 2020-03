“Mi hanno comunicato che sono stati accertati altri 3 casi di persone positive al virus Covid-19 – ha affermato Simone Cretaro, sindaco di Veroli – Si tratta di pazienti ricoverati nella RSA della Casa di Cura Ini Città Bianca. È stato predisposto l’isolamento dei pazienti e sono state intraprese tutte le azioni previste dalla normativa vigente per la verifica di eventuali altri contagi. I responsabili della struttura sono in contatto costante con gli organi competenti e con l’ASL di Frosinone per il monitoraggio della situazione e per la messa in atto di eventuali misure, che saranno prontamente comunicate. Non mi stanco di ripeterlo. State a casa. La migliore risposta a questo virus è non andare in giro. La Polizia Locale e i carabinieri stanno effettuando continui controlli con sanzioni e denunce penali. Evitiamo polemiche inutili, evitiamo di fare i tuttologi ed evitiamo di avventurarci in interpretazioni di norme complesse, che presuppongono il buon senso delle persone. Onoriamo il lavoro straordinario di tante persone che sono impegnate a garantirci il diritto all’assistenza sanitaria attraverso il rispetto delle norme emanate dagli organi preposti”.

Redazione Digital