Stressato dalla fila per entrare in ambulatorio più che dalla possibilità di aver contratto il Coronavirus, un uomo ha iniziato a inveire contro il medico dell’ospedale Cotugno che stava effettuando in ambulatori i tamponi alle persone con sintomi febbrili. Dopo aver riscontrato che le offese verbali non sortivano alcun risultato, il paziente ha deciso di scagliarsi contro il dottore. Ma sulla sua strada si sono frapposti una dottoressa e un infermiere, nel vano tentativo di riportarlo alla calma. Ma la mossa dei sanitari è stata inutile. Perché il paziente, oramai fuori controllo, si è tolto la mascherina protettiva e ha iniziato a sputare sui medici. In pochi minuti sono intervenuti i vigilantes, che lo hanno bloccato – costringendolo a rimettersi la mascherina, e poi consegnato alla polizia. Il medico e l’infermiera sono stati messi in quarantena mentre l’ambulatorio sottoposto a sanificazione.

«Ho perso un medico e un infermiere validissimi che adesso devono state in isolamento e non possono dare, come hanno fatto finora il loro prezioso contributo – ha detto il direttore generale dell’ospedale, Maurizio Di Mauro – sputare addosso a una persona quando si hanno, in un momento come questo, sintomatologie e febbre, equivale a sparare, non c’è differenza. Sono indignato, ci sono ragazzi che stanno dando l’anima stamattina ho visto i neo assunti, ragazzine di 23-24 anni che forse non sanno a che cosa stanno andando incontro, pronte a dare il loro contributo in questa battaglia contro il coronavirus». corriere.it