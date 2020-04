Maria Paola D’Orazio

“In riferimento all’ emergenza sanitaria covid 19, che dalla fine di febbraio 2020 a tutt’oggi, si è abbattuta sulla nostra Nazione e che ha bloccato totalmente le Regioni i Comuni Italiani, nonché la nostra città di Sora, aggravando lo stato di una crisi socio-economica che la città stava già vivendo con notevoli difficoltà legate a molteplici fattori tra i quali soprattutto quello commerciale, edilizio, dei servizi delle PMI, sanitario – ha affermato il consigliere comunale di Sora, Maria Paola D’Orazio – Considerando l’ausilio concreto ed il supporto economico che sia il Governo con il primo Decreto Cura Italia, che la Regione Lazio hanno emanato con i vari provvedimenti su diversi settori ed a sostegno delle PMI, dei liberi professionisti, delle donne, del lavoro, delle famiglie con particolare attenzione a quelle con fragilità economica e sociale più colpite, ecc. , nelle more di un ulteriore aiuto a tutti i cittadini Sorani senza distinguo di reddito ma proprio per una giusta base di ripresa economico e sociale, chiedo, come consigliere comunale e capogruppo PD, una sospensione di tutti i pagamenti delle entrate tributarie Comunali che tutti i cittadini sorani , dai commercianti alle Imprese ecc. ai professionisti , nel periodo dal 8 marzo al 30 . giugno 2020, avrebbero dovuto effettuare. Inoltre chiedo di sospendere il versamento di tributi comunali come Tari (tassa sui rifiuti), Imu (imposta municipale Unica) , Cosap (canone di locazione occupazione di spazi ed aree pubbliche ), fino alla Icp ( imposta comunale sulla pubblicità ) anche riferiti ad annualità pregresse e derivanti da provvedimenti di ricalcolo di accertamento e di dilazione almeno fino a dicembre 2020. La mia richiesta scaturisce nelle more di una opposizione costruttiva in questo delicato momento storico , legato alla pandemia del Covid 19 che l Italia, la Regione Lazio, la nostra Provincia di Frosinone e la Città di Sora, sta affrontando. Considerando che questo tipo di provvedimento è, a mio avviso, a vantaggio di tutti i nostri concittadini sono certa e sicura di trovare nella maggioranza e nell’esecutivo dell’amministrazione Comunale, una ampia disponibilità ad adottarlo dato che risulterebbe un concreto ed opportuno segnale di aiuto per tutta la comunità. A mio parere Il ruolo e la mission di ogni Amministratore è quello di salvaguardare sempre i propri cittadini soprattutto nel momento di emergenza che stiamo vivendo”.