Danilo Magliocchetti

“Lo straordinario ed impagabile lavoro di sacrificio, che sta svolgendo tutto il personale sanitario dell’Ospedale Spaziani di Frosinone, sommato alle competenze, professionalità e dotazione strutturale, avvalorano, ancora una volta, la strategicità e centralità del presidio ospedaliero del Capoluogo, oggi Hub Covid -19, che conferma, in particolar modo in questo drammatico momento di emergenza, di essere punto di riferimento insostituibile per l’assistenza sanitaria sul territorio – ha affermato il consigliere comunale di Frosinone, Danilo Magliocchetti – In particolare, l’ospedale del Capoluogo sta dimostrando una serie di importanti caratteristiche. Il rispetto scrupoloso di tutte le procedure e protocolli, ciò sta determinando che, fortunatamente, non ci siano contagiati tra il personale sanitario.

La grande duttilità e velocità, grazie anche alla preziosa collaborazione della struttura di Alatri, di trasformarsi in presidio Covid.La capacità di passare da circa 6 posti in terapia intensiva, ante Covid, all’attuale disponibilità di 25 posti in T.I. estensibile addirittura a 30 in caso di necessità, che si spera non ci sia mai.Quindi in poche settimane si sono quadruplicati i posti nell’intensiva. Un risultato straordinario, di grande valenza ed eccellenza, riscontrabile solo in pochi altri presidi della Capitale.Tutto ciò, sommato alle professionalità sanitarie esistenti, ai reparti importanti di livello superiore con Emodinamica, l’Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN), l’istituzione della Radiologia Interventistica e la Neurochirurgia, fanno si che potenzialmente, a Frosinone si possano offrire prestazioni di rango superiore.Questa drammatica vicenda del Coronavirus sta dimostrando sul campo e con tangibili prestazioni sanitarie, come l’ospedale Spaziani del Capoluogo, sia già ora un punto di riferimento, non solo per l’intera provincia, ma anche per la Regione.E lo potrà ulteriormente essere in futuro con qualche ulteriore aggiustamento e dotazione.Frosinone ed Alatri, con la medicina specialistica e la generale, insieme hanno enormi potenzialità dal punto di vista della qualità delle cure.Finita l’emergenza, la Regione dovrà necessariamente riconsiderare il peso, il ruolo e la strategicità del Polo Ospedaliero Frosinone- Alatri ed assumere provvedimenti conseguenti, anche dal punto di vista del riconoscimento del DEA superiore”.

Redazione Digital