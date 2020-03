Se i primi a creare confusione sono gli amministratori allora meglio fare chiarezza.

A partire da giovedì 5 marzo, fino al 15 marzo, rimarranno chiuse tutte le scuole e le università collocate nelle zone cosiddette “rosse” (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), dove sono presenti i focolai del Coronavirus.

Nelle altre zone, invece, durante lo stesso periodo, si procederà alla sola sospensione delle attività didattiche. Questo vuol dire che le scuole saranno aperte in quanto uffici pubblici e che personale ATA e dirigenti scolastici dovranno svolgere regolarmente la loro giornata lavorativa a differenza degli alunni e degli insegnanti che non dovranno recarsi in aula.

Lo prevede il Dpcm prediposto dal premier Giuseppe Conte e dai ministri, la cui pubblicazione ufficiale è prevista in serata. La conferma delle differenti soluzioni sullo stop alle attività scolastiche giunge anche da alcune fonti attendibili del ministero dell’Istruzione.

