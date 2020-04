Francesco De Angelis

“Il decreto liquidità varato ieri dal governo e le azioni presentate in questi giorni dalla Regione Lazio rappresentano senza alcun dubbio risposte necessarie per la nostra economia in questo momento così drammatico – ha affermato il presidente dell’Asi, Francesco De Angelis – Ci sono 400 miliardi da parte dello stato e oltre 500 milioni sbloccati per il credito alle imprese del Lazio per ripartire e rimettere in moto dopo Pasqua l’Italia che produce, riaprendo le imprese con gradualità e con le dovute accortezze imposte dall’emergenza sanitaria. Questa importante iniezione di liquidità consentirà alle aziende, anche quelle più piccole che rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto economico, di riprendere con un peso minore sulle spalle dopo questo periodo di inattività. Sono soddisfatto anche per come la Regione Lazio abbia recepito, così come avevo chiesto, lo sblocco dei finanziamenti leggi 46 (previsto uno stanziamento di 3,5) e 60 a sostegno dello sviluppo industriale. Adesso sarà fondamentale snellire e semplificare le procedure per non rallentare e mettere a rischio l’accesso al credito per le imprese. Queste risorse devono essere utilizzate subito e nel miglior modo possibile. Gli effetti sul piano economico e sociale per i lavoratori saranno pesanti, quindi fare in fretta è l’unica soluzione. In tal senso, sarà importante lavorare ad una misura ad hoc anche per il sostegno ai Consorzi industriali, fondamentali per i servizi all’imprese ancor più nella fase di ripartenza, ma che saranno duramente colpiti dalle crisi delle aziende a causa del Covid-19. Con minori incassi si dovranno garantire gli stessi servizi. Proporrò in questi giorni misure specifiche anche su questo fronte”.

Redazione Digital