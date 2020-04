“Non sarà necessario attendere l’inoltro delle domande di cassa integrazione in deroga all’Inps, i cittadini potranno richiedere già prima l’anticipo alle banche, lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, nel corso di una audizione nella commissione competente alla Pisana. Era ora! Sono ben due settimane che chiedevamo a gran voce di premere sull’acceleratore. Bisogna farlo alla svelta e la Regione Lazio deve farsi carico della garanzia per iscritto con le banche. Purtroppo i lavoratori mangeranno una colomba amara, anche per Pasqua, infatti, saranno lasciati senza stipendio”. Lo comunicano i consiglieri regionali della Lega Lazio Orlando Angelo Tripodi, Pasquale Ciacciarelli, Laura Corrotti, Daniele Giannini e Laura Cartaginese.

Redazione Digital